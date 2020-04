Coronavirus: Gallera, 'Milano oscilla con +440 casi, in città +155'

Milano, 9 apr. (Adnkronos) - Milano è di nuovo la provincia dove i casi di coronavirus salgono di più in Lombardia. Rispetto a ieri sono 440 in più, in città 155, per un totale di 4.979 contagiati.

"E' un dato un po' più ampio rispetto a ieri e continuiamo a dirlo, a Milano la situazione è stabile ma la linea continua a oscillare, anche se i dati dei flussi delle persone ci dicono che è la città che meno si sposta. Dobbiamo insistere ancora di più", ha detto l'assessore al Welfare della Lombardia, Giulio Gallera.