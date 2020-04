Coronavirus: Eni mette supercomputer Hpc5 a disposizione di ricerca su virus (2)

(Adnkronos) - “In un momento di emergenza globale come l’attuale, dobbiamo mobilitare tutte le risorse disponibili con l’obiettivo di vincere la sfida che abbiamo davanti, e siamo onorati come Eni di poter dare il nostro contributo per provare a trovare delle soluzioni a questa sfida per l’umanità” ha detto Claudio Descalzi, amministratore delegato di Eni.

“Ringraziamo Eni per il contributo prezioso, fiduciosi che questa collaborazione possa contribuire in modo significativo ad arrivare presto a un risultato e possa essere un modello anche per la ripresa”, ha commentato Sanzio Bassini, direttore dipartimento supercalcolo di Cineca.