Coronavirus: Castaldo su Die Welt, 'Berlino introduca reato associazione mafiosa' (2)

(Adnkronos) - “Die Welt chieda scusa alle famiglie delle vittime della criminalità organizzata e al popolo italiano per queste parole vergognose, ma soprattutto il governo tedesco dimostri il suo impegno contro la mafia in modo concreto, introducendo finalmente il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso, il sistema di confische preventive italiano e dei limiti molto stringenti all’uso del contante. La mafia si combatte con i fatti, non con slogan bugiardi ed ipocriti che alimentano solo rabbia e indignazione”, conclude.