Coronavirus: Casellati, 'D'Incà motivi ritardo su dl Cura Italia'

Roma, 9 apr. (Adnkronos) - La presidente del Senato, Elisabetta Casellati, ha chiesto al ministro Federico D'Incà di spiegare in aula i motivi dei rinvii sul testo del dl Cura Italia. "Io chiedo al ministro la ragione di questo ritardo, la spiegherà a tutti. Io non posso pensare che ci siano stati cambiamenti in corso".