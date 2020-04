Coronavirus: Boccia, 'monitoriamo Rsa, lì necessari tamponi per tutti'

Milano, 9 apr. (Adnkronos) - I sindaci hanno chiesto al Governo di monitorare la situazione della Rsa. "Dalle Asl ci attendiamo numeri chiari, saranno presi in considerazione per mandare volontari", ha detto il ministro Francesco Boccia, a Milano.

"E' evidente che nelle residenze per anziani è necessario avere un monitoraggio continuo, in quei luoghi bisognerà garantire tamponi per tutti, bisognerà garantire infermieri e medici h24, poi si faranno le valutazioni su quello che è successo. Ci sono inchieste della magistratura da tenere sul binario giusto, è utile fare valutazioni. Io sono impegnato con Borrelli e con i sindaci a metterle in sicurezza e poi ogni Rsa risponderà di quello che è successo", ha aggiunto sull'argomento.