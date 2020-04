Roma, 9 apr. (Adnkronos) - "E' partita dal Viminale la circolare che opera una stretta sui controlli in vista del weekend pasquale. #IorestoAcasa. Non vanifichiamo gli sforzi fatti fino ad ora. Continuiamo con responsabilità ed unità. Restando a casa salviamo vite umane. È fondamentale il contributo di tutti". Lo scrive in un tweet il sottosegretario all'Interno, Carlo Sibilia.