Messina: ai domiciliari pubblica su Fb post Procura Patti, arrestato

Palermo, 8 apr. (Adnkronos) - Nonostante fosse sottoposto ai domiciliari aveva continuato a intrattenere abitualmente, attraverso il proprio account Facebook, conversazioni con altre persone, violando così le prescrizioni imposte dalla misura a cui era sottoposto. Per un 25enne di Sant’Agata Militello (Messina) si sono così spalancate le porte del carcere. I carabinieri hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Patti. Il giovane era stato arrestato lo scorso 13 gennaio per produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti. Gli uomini dell’Arma hanno poi accertato come il 25enne avesse più volte pubblicato dei post in cui denigrava il funzionamento della giustizia, la magistratura e, in particolare, la Procura di Patti. Così su disposizione del Tribunale, è stato arrestato e condotto nel carcere di Barcellona Pozzo di Gotto.