Massa Carrara: Meloni, 'ora piano infrastrutture e stop a questo schifo'**

Roma, 8 apr. (Adnkronos) - "Da italiana provo una grande rabbia nel vedere crollare i ponti della mia Nazione, sulle strade gestite da privati come in quelle gestite dallo Stato. Segno evidente di anni di degrado, abbandono, mala gestione, sciatteria, cattiva politica che ha trascurato gli investimenti per alimentare la spesa corrente utile a raccogliere facile consenso". Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.

"La fine dell’emergenza Coronavirus dovrà segnare anche la fine di questo schifo, partendo da un imponente piano infrastrutturale e la revoca di ogni posizione di rendita".