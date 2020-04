Coronavirus: Zingaretti, 'sindaci in prima linea, a loro risposte importanti in dl aprile'

Roma, 8 apr. (Adnkronos) - "I comuni italiani stanno dando una risposta straordinaria all’emergenza coronavirus, con i sindaci in prima linea su tutte le difficoltà sociosanitarie ed economiche. I Comuni hanno dato inoltre prova di grande efficienza e velocità, come nella distribuzione immediata di 400 milioni di buoni spesa alle famiglie più in difficoltà". Lo scrive il segretario del Pd Nicola Zingaretti in una nota.

"Ma i comuni, così come le Province e le Città Metropolitane, stanno subendo la crisi esattamente come le imprese e le famiglie, perché le loro entrate fiscali e tariffarie stanno diminuendo fortemente. Non riscuotono più la tassa di soggiorno, le rette di nidi e asili, l’occupazione di suolo pubblico, le tariffe dei parcheggi, la tari, le imposte collegate alle auto".

"Lo stesso avviene per le società partecipate - aggiunge Zingaretti - con ripercussioni sui bilanci dei comuni e nei servizi ai cittadini. L’emergenza sanitaria ha prodotto un forte impatto anche sulle spese degli enti locali, da quelle sociali fino a quelle per la polizia locale. E' importante dunque che il Governo, nel decreto di aprile, tenga in considerazione questa condizione e preveda risposte importanti - sottolinea il segretario dem - per sostenere e valorizzare la capacita' di intervento concreto degli enti locali sul territorio. Perché dalle istituzioni locali passa una parte decisiva dello sforzo che l’Italia deve mettere in campo per ripartire".