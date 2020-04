Coronavirus: Sala, 'riapriremo alcuni cantieri a partire da M4'**

Milano, 8 apr. (Adnkronos) - "E' caduto lo stop ai lavori pubblici per cui con estrema prudenza riapriremo alcuni cantieri a partire dalla M4, però gli operai che ci lavoreranno dovranno essere in totale sicurezza: gli verrà misurata la febbre a inizio turno, avranno adeguati dispositivi di protezione individuale e saranno tenuti a distanza". Lo annuncia il sindaco di Milano Giuseppe Sala in un video sulla sua pagina Facebook.