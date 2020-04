Coronavirus: Rosato, 'bene dl liquidità, ora via burocrazia'

Roma, 8 apr. (Adnkronos) - "Bene il decreto liquidità per piccole imprese e professionisti, però c’è ancora da lavorare per medie e grandi aziende. La risposta per loro è un po’ troppo piena di burocrazia che farà perdere tempo”. Lo ha detto il presidente di Italia Viva, Ettore Rosato, nel corso della diretta di #IVlive questa mattina sulla pagina Fb del partito, assieme a Matteo Renzi e condotto da Marco Di Maio.

“La garanzia al 100% dello Stato non è una nostra impuntatura - spiega -. Il problema non è che non vogliamo che l’impresa non partecipi al rischio, ma abbiamo bisogno di tempi rapidi. La garanzia dello stato facilita una immediata erogazione del finanziamento da parte dell’istituto di credito o del confidi che possono semplificare al massimo l’istruttoria. Il nostro impegno sarà lavorare ancora più radicalmente per limitare la burocrazia”, conclude.