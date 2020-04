Coronavirus: Provveditore carceri Sicilia, 'alla ricerca incessante di dispositivi protezione' (2)

(Adnkronos) - "All’Assessorato è stato richiesto, inoltre, di valutare l’effettuazione di test sierologici per la ricerca del Covid-19 - conclude il Provveditore -Alle predette azioni si associano quelle delle Direzioni degli istituti penitenziari che – con il coinvolgimento del medico competente - assumono contatti diretti con le Autorità Sanitarie del territorio per l’adozione delle specifiche misure nel contesto penitenziario di specifico riferimento. Presso il Provveditorato, al fine di far fronte ad eventuali criticità, è stata costituita una specifica Unità di Crisi per gli interventi operativi che si rendano necessari". "L’Ufficio II - Personale e formazione ha adottato, nell’ambito provveditoriale, ogni consentita misura gestionale afferente a provvedimenti integrativi di personale, di lavoro agile, di concessione di permessi L. 104/92, di monitoraggio e comunque necessari e possibili - dice -È in corso un costante monitoraggio per valutare ogni altra azione ritenuta utile".