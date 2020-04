Coronavirus: Pd, 'bene accordo Abi-Inps, va in direzione da noi chiesta'

Roma, 8 apr. (Adnkronos) - "L'accordo tra Abi e Inps per anticipare i pagamenti della Cig ai lavoratori, sottoscritto oggi, va nella direzione che in questi giorni avevamo ripetutamente chiesto". Lo scrive in una nota il responsabile Lavoro della segreteria Pd, Marco Miccoli.

"Gli istituti bancari hanno ora tutte le garanzie per essere rimborsati delle anticipazioni, e bene ha fatto l’Inps a snellire e semplificare le procedure mettendo in campo anche l’utilizzo di tecnologie informatiche più pratiche e veloci. In questo momento tutti devono collaborare, per garantire ai lavoratori e alle loro famiglie la liquidità necessaria per superare le difficoltà dovute all’emergenza coronavirus".

"Siamo soddisfatti del fatto, che ancora una volta, i nostri suggerimenti siano stati utili a risolvere i problemi prodotti dalla grande mole di lavoro che i provvedimenti presi così tempestivamente avevano prodotto".