Coronavirus: p. Chigi, 'da Conte a Bild no riferimenti a regole bilancio Ue'**

Roma, 8 apr. (Adnkronos) - "Nell’intervista odierna alla 'Bild' il Presidente Conte non ha fatto alcun riferimento alle regole di bilancio europee". Lo chiarisce palazzo Chigi in una nota.

"Questo il virgolettato esatto: 'In Germania potete avere tutto lo spazio fiscale che volete ma non potrete mai pensare di affrontare un'emergenza sanitaria, economica, sociale di così devastante impatto con il vostro spazio fiscale', sono state le parole esatte del Presidente Conte, pronunciate in italiano durante l’intervista", si spiega.

"'È nell'interesse reciproco che l'Europa batta un colpo, che sia all'altezza della sfida, altrimenti dobbiamo assolutamente abbandonare il sogno europeo e dire ognuno fa per sè ma impiegheremo il triplo, il quadruplo, il quintuplo delle risorse per uscire da questa crisi e non avremo garanzia che ce la faremo nel modo migliore, più efficace e tempestivo' -sottolinea p.Chigi -. Il ragionamento di Conte, quindi, è che se l’Europa non si darà strumenti finanziari all’altezza della sfida, come gli Eurobond, l’Italia sarà costretta a far fronte all’emergenza e alla ripartenza con le proprie risorse. Ma le risposte nazionali rischiano di essere meno efficaci rispetto ad un’azione coordinata europea e possono mettere a repentaglio il sogno europeo".