Coronavirus: Orfini, 'inaccettabile chiudere porti, adesso come lo era con Salvini'

Roma, 8 apr. (Adnkronos) - "Chiudere i porti a chi salva vite era inaccettabile quando lo faceva Salvini, lo è anche oggi. Si può garantire la sicurezza ad esempio con la quarantena a bordo della nave. Non rinunciamo a salvare vite, soprattutto in giorni in cui tutti misuriamo l'importanza della solidarietà". Lo scrive su twitter Matteo Orfini del Pd.