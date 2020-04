Coronavirus: Magi, 'falso e grave definire Italia 'porto non sicuro''

Roma, 8 apr. (Adnkronos) - "Una nave che ha salvato delle persone da un naufragio in mare è, in concreto e sotto il profilo del diritto, simile a un'ambulanza. Il 'porto sicuro' serve a portare in salvo, nel più breve tempo possibile, delle vite umane in un posto in cui non debbano temere per la propria incolumità e la propria salute". Lo scrive su Facebook il deputato di +Europa Radicali Riccardo Magi.

"Il governo nel decreto emanato oggi sostiene che i porti italiani non abbiano più queste caratteristiche solo per le navi straniere che abbiano effettuato interventi di salvataggio. Evidentemente è falso dal punto di vista tecnico oltre che grave e sbagliato politicamente".

"Andrebbero messe in atto tutte le misure necessarie atte a scongiurare la diffusione del contagio a partire dalle più stringenti misure di quarantena, ed è inconcepibile che si arrivi ad auto-negarsi la definizione di 'porto sicuro'".