Coronavirus: Le Maire, 'attivare Mes senza aggiungere condizionalità eccessive**

Roma, 8 apr. (Adnkronos) - "Il Mes è stato creato per far fronte ad una crisi. Siamo di fronte ad una crisi grave e profonda. Bisogna attivare il Meccanismo europeo di stabilità senza aggiungere condizionalità che potrebbero essere percepite come provocazioni da parte di alcuni Stati membri e che non sono necessarie all'attivazione del Mes". Ad affermarlo è il ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire nel corso di una conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri transalpini. "Il Mes permetterebbe di sbloccare 250 miliardi di euro di cui abbiamo bisogno" in questa fase, sottolinea Le Maire. "Penso che possiamo arrivare ad un accordo senza aggiungere condizioni eccessive", aggiunge ancora ribadendo che "con il mio omologo e collega Olaf Scholz metteremo tutto il nostro peso per raggiungere ad un accordo domani. Francia e Germania durante la trattativa hanno adottato le stesse posizioni. Siamo d’accordo sulla necessità di avere un pacchetto globale e massiccio" di misure per far fronte alla crisi.