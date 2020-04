Coronavirus: Lagarde, 'su mercato lavoro in area euro primi segnali preoccupanti'**

Roma, 8 apr. (Adnkronos) - "Se la disoccupazione abitualmente ci mette più tempo ad aumentare in Europa ed è meno volatile" rispetto agli Stati Uniti "dei primi segnali preoccupanti emergono" nell'area dell'euro. Ad affermarlo in un articolo pubblicato su 'Le Monde' è il presidente della Bce, Christine Lagarde commentando l'aumento delle richieste di sussidi negli Usa. "Nel corso delle ultime due settimane si sono registrati negli Usa 3,3 milioni e poi 6,6 mln di nuove richieste di sussidi". I lavoratori, aggiunge, "non sono mai stati così minacciati dagli anni 1930". Nel 2009, ad esempio, rileva, negli Usa "si erano registrati settimanalmente fino a 665 mila richieste di sussidi".