Coronavirus: Lagarde, 'governi Ue siano fianco a fianco per adottare politiche ottimali'**

Roma, 8 apr. (Adnkronos) - "E' vitale che a livello di bilancio ci sia una reazione potente nell'insieme della zona euro. I Governi devono essere fianco a fianco per dispiegare insieme politiche ottimali per far fronte ad uno shock comune di cui nessuno è responsabile". Così il presidente della Bce, Christine Lagarde in un articolo pubblicato su 'Le Monde'.