Coronavirus: Gelmini, 'anche per Brescia effetti Cura-Italia'

Roma, 8 aqpr. (Adnkronos) - "Grazie alla battaglia di Forza Italia, è stato almeno sanato il vergognoso vulnus che vedeva Brescia -unica fra le province martoriate dal coronavirus- esclusa dai benefici del ‘Cura Italia’. La commissione Bilancio del Senato ha, infatti, approvato l’emendamento di Adriano Paroli e Alberto Barachini che aggiunge Brescia alle province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza. Non basta certamente per assicurare la ripartenza, ma, se non altro, si è corretto un clamoroso errore del governo”. Lo annuncia Mariastella Gelmini, capogruppo di Fi alla Camera.