Coronavirus: Fratoianni, 'il 25 aprile #iorestolibero contro virus fascismo'

Roma, 8 apr. (Adnkronos) - "Il 25 aprile insieme per liberarci dal virus Covid19, per liberarci dal virus dell’intolleranza e del razzismo, per liberarci dal virus del fascismo.#iorestolibero #25aprile2020". Lo scrive su Twitter il portavoce nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, rilanciando l’appello #iorestolibero a mobilitarsi sulla rete e sui balconi per il giorno della Liberazione.