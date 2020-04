Coronavirus: Fassino, 'un grande 25 aprile on line'

Roma, 8 apr. (Adnkronos) - "Aderisco con entusiasmo all'appello promosso da Carlin Petrini e da tante personalita' della società italiana, per una grande celebrazione on line del 25 aprile. Le restrizioni imposte dall'epidemia non possono, non devono impedirci di ricordare una data che segna la riconquista della libertà e sui cui valori sono nate la Repubblica e la Costituzione. Tanto più oggi abbiamo bisogno di ritrovare quel sentimento patrio, quel senso di appartenenza, quella coesione nazionale che 75 anni fa permise all'Italia di rinascere. Per questo mi auguro che tantissimi cittadini vogliano aderire all'appello #25aprile2020 e esserne protagonisti". Lo ha dichiarato il deputato Pd, Piero Fassino, Vicepresidente Pd della Commissione Esteri della Camera dei Deputati.