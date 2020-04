Coronavirus: Conte, 'Italia non approfitta di crisi, ha conti in regola'

Roma, 8 apr. (Adnkronos) - "Il debito italiano ce lo siamo sempre pagato noi, non è vero che l'Italia approfitta perché i compiti a casa li sa fare. Nel 2019 dovevamo terminare il nostro saldo di bilancio al 2,2% nel rapporto deficit-Pil. Abbiamo terminato ad 1,6%, quindi abbiamo i conti in regola". Lo dice il premier Giuseppe Conte in un'intervista a Bild.

"L'Italia non approfitta di questa crisi- rimarca- è il Paese che sta realizzando le riforme strutturali più solide e serie. Stiamo riformando giustizia civile e penale, stiamo semplificando la burocrazia per poter offrire benificio agli altri Paesi europei per le nostre performance economiche. Siamo in un sistema integrato".