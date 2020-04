Coronavirus: Conte, 'da governo senso di responsabilità sin da subito'

Roma, 8 apr. (Adnkronos) - "Abbiamo agito da subito con senso di responsabilità, mettendo al primo posto la salute dei cittadini, che la Costituzione, all’articolo 32, qualifica come diritto fondamentale. Abbiamo preso decisioni difficili, seguendo criteri di proporzionalità e adeguatezza sulla base delle indicazioni del comitato tecnico-scientifico. Lo abbiamo fatto fronteggiando un virus di cui si conosceva pochissimo. Persino la comunità scientifica è rimasta spiazzata". Lo rivendica il premier Giuseppe Conte, in un'intervista all'Osservatore romano e a Vatican news.

"Ogni decisione è stata presa in scienza e coscienza. Ma verrà il momento, è inevitabile - riconosce il presidente del Consiglio - in cui saremo chiamati a rispondere delle nostre scelte. Non mi sottrarrò, cercando alibi o scorciatoie. Ma ora è il tempo di agire insieme ed è necessaria la collaborazione di tutti, sindaci e presidenti di Regione inclusi".