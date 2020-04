Coronavirus: Consiglio Stato, 'ordinanza De Luca inconfigurabile, con effetto abnorme'**

Palermo, 8 apr. (Adnkronos) - "È autoevidente, senza che occorra al riguardo aggiungere particolari motivazioni, che è del tutto inconfigurabile, nel vigente ordinamento giuridico, un potere del Sindaco di un Comune di dettare norme che possano trovare applicazione ed avere efficacia obbligante al di fuori del perimetro della propria circoscrizione territoriale". E' quanto scrive il Consiglio di Stato nella delibera che annulla l'ordinanza del sindaco di Messina Cateno De Luca di fare ingresso sul territorio senza autorizzazione. " Né può ammettersi che un simile effetto, del tutto abnorme, possa essere comunque conseguito in via indiretta, in ragione del fatto che, per ragioni fisiche e geografiche o legate alla concreta configurazione attuale delle infrastrutture e delle reti di comunicazione, sia necessario un qualche attraversamento del territorio comunale da parte di persone provenienti da altre aree territoriali e dirette verso altri comuni di destinazione", si nella delibera.