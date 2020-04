Coronavirus: Confindustrie Nord, 'tamponi test e screening per lavoratori'

Milano, 8 apr. (Adnkronos) - Confindustria Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Piemonte chiedono che si agisca presto a livello regionale per avere test sierologici validati e un piano di contenimento del virus sui luoghi di lavoro. In una nota congiunta spiegano che "a livello regionale occorre condividere con i Servizi Sanitari modelli di collaborazione in cui le imprese diventano luoghi in cui si attuano le politiche per la salute a partire dalle attività di screening preventivo sulle quali si attendono decisioni tempestive e univoche delle autorità competenti". Tra queste, appunto, "l’ausilio fondamentale di test sierologici validati o programmi coordinati di tamponi sul territorio".