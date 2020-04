Coronavirus: Buffagni, 'se cade Italia cade Ue, anche Berlino'

Roma, 8 apr. (Adnkronos) - "L'Europa è un sistema, se cade uno, cadono tutti. Non si dovrebbe arrivare a questo punto davanti a una tragedia che ha fatto 48 mila morti nella sola Ue, ma a quanto pare le parole 'unione' e 'solidarietà" non bastano. Mettiamola cosi' allora: i Paesi del Nord, Germania in primis, dovrebbero capire che una caduta dell'Italia non conviene innanzitutto a loro. L'Italia è un contribuente netto e la terza economia dell'Ue, senza di noi, l'intera unione rischia di franare addosso a loro". Lo scrive su Fb il viceministro allo Sviluppo economico Stefano Buffagni.

"Lo hanno capito le case automobilistiche tedesche, ora è tempo che lo capiscano anche i politici del Nord. Basta con quest'Europa di nani ed egoisti! Nessuno si salva da solo", conclude l'esponente M5S.