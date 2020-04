Coronavirus: Amendola, 'Mes? recovery fund è strumento all'altezza'

Roma, 8 apr. (Adnkronos) - "Il Mes è uno degli strumento sul tavolo del negoziato. Alcuni paesi vogliono attingere al Mes senza condizionalità, altri come l'Olanda non interpretano il Mes fuori dal trattato del 2012. Noi puntiamo sullo strumento del Recovery Fund, ci sembra quello più all'altezza della crisi. Il Mes, come concepito nel 2012, non è adeguato". Lo dice il ministro delle Politiche Ue, Enzo Amendola, a Tg2 Post.