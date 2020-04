Coronavirus: Conte (Leu), 'sostegno filiera latte bufala, a rischio oltre 11mila posti' (2)

(Adnkronos) - "Con l'emergenza – continua Conte - gli allevatori sono costretti a congelare presso terzi il latte in eccesso, affrontando costi aggiuntivi, destinati ad aumentare col protrarsi della crisi. La minor quantità di latte ritirato verrà pagato, fin quando dura la crisi, al prezzo invernale, inferiore a quello estivo di circa 0,30 € al litro. Una differenza destinata a coprire i maggiori costi che gli allevamenti devono affrontare da marzo ad agosto, e che saranno ora aggravati dai minori ricavi".

"Gli allevamenti zootecnici non possono sospendere la propria attività, le bufale devono essere necessariamente munte tutti i giorni, e per preservare le qualità organolettiche del loro latte vanno nutrite bene e tenute costantemente sotto osservazione per evitare infezioni. Sospendere gli allevamenti vorrebbe dire cessare definitivamente l’attività stessa, con un danno incalcolabile a tutta la filiera agro-alimentare. Una eccellenza, uno straordinario volano di occupazione e sviluppo della Campania di cui andare orgogliosi e che va tutelata, conclude Conte.