Coronavirus: tifosi ad Appiano Gentile, 49 interisti denunciati

Milano, 6 apr. (Adnkronos) - Era il 7 marzo scorso quando circa 400 tifosi interisti, per mostrare la vicinanza alla loro squadra che il giorno successivo avrebbe disputato a Torino l'incontro, a porte chiuse, contro la Juventus, si sono radunati ad Appiano Gentile (Como) violando le disposizioni del decreto per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, "ammassandosi gli uni agli altri senza dispositivi di protezione e senza rispettare la distanza di sicurezza".

Attraverso le riprese effettuate dal personale della Polizia scientifica sono stati identificati e deferiti all’autorità giudiziaria 49 persone per lo più residenti in provincia di Milano o in aree vicine, "due dei quali anche in possesso di fumogeni".