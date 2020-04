Coronavirus: fonti Iv, 'successo in battaglia per garanzia pubblica 100%'**

Roma, 6 apr. Adnkronos) - "Nell’ambito di un complessivo pacchetto di sostegno alla liquidità , Italia Viva sta portando avanti con successo la battaglia per far tornare la garanzia pubblica al 100% e burocrazia minima o zero (che nella notte era praticamente sparita), perlomeno per i soggetti imprenditoriali e autonomi più deboli (piccolissimi artigiani, ditte individuali, partite iva e professionisti)". E' quanto riferiscono fonti di Italia Viva.