Coronavirus: Di Maio (Iv), 'garanzia prestiti al 100% è questione sopravvivenza'

Roma, 6 apr. (Adnkronos) - "Se la liquidità è la priorità condivisa per sostenere imprese e partite Iva, si assicuri la garanzia statale al 100% senza valutazione del merito creditizio". Lo scrive su Facebook Marco Di Maio, deputato di Italia Viva.

"Il motivo della garanzia totalmente a carico dello Stato non è una stravaganza o una spacconeria, ma il modo per assicurare ad aziende e lavoratori autonomi di avere rapidamente i prestiti senza attendere i tempi lunghi delle banche. Quei soldi servono subito in cassa: é questione di sopravvivenza, non di altro", conclude.