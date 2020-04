Coronavirus: Conte, 'vorrei diritto accesso a internet in Costituzione'

Roma, 6 apr. (Adnkronos) - "Fosse per me inserirei una modifica alla Costituzione con il diritto all'accesso alle reti info-telematiche. Il concetto della libertà sostanziale è nell'art. 3 della Costituzione, prevede che la Repubblica rimuova gli ostacoli di ordine economico e sociale, che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Oggi lo strumento di partecipazione più concreto ed efficace è l'accesso a internet. Dobbiamo fare degli sforzi, abbiamo stanziato anche dei fondi per offrire reti info-telematiche a tutti gli studenti". Così il premier Giuseppe Conte, dopo il Consiglio dei ministri a Palazzo Chigi.