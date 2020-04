Coronavirus: Conte, 'tutela per imprese strategiche e altri settori con golden power'

Roma, 6 apr. (Adnkronos) - "Abbiamo potenziato lo strumento della golden power, potremo controllare operazioni societarie e le scalate ostili non solo nei settori tradizionali, ma in quelli assicurativo, creditizio, finanziario, acqua, salute, cybersicurezza". Lo dice il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa dopo il Cdm.