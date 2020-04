Coronavirus: Cdm sospeso, riprende nel pomeriggio**

Roma, 6 apr. (Adnkronos) - Dopo aver dato il via libera al dl scuola, il Consiglio dei ministri è stato sospeso e riprenderà nel pomeriggio per il via libera al dl per garantire liquidità alle imprese. La sospensione è legata, spiegano fonti di governo, ai nodi ancora sul tavolo e non ancora sciolti.