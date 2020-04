Banco Bpm: partnership con Teamsystem per sostenere pmi

Milano, 6 apr. (Adnkronos) - Il gruppo Teamsystem, società attiva nel mercato delle soluzioni digitali per la gestione del business di imprese e professionisti, e Banco Bpm hanno avviato una collaborazione per supportare la competitività delle pmi e delle micro imprese nella gestione della liquidità con servizi digitali, creare servizi innovativi ad alto valore aggiunto e sviluppare un’offerta di servizi bancari e gestionali integrati. L’accordo di collaborazione, inoltre, prevede l’ingresso di Banco Bpm nel capitale di Teamsystem Financial Value Chain.

“Banco Bpm punta sempre più a essere banca di riferimento per le pmi grazie alla specializzazione del proprio modello di servizio e a un’offerta dedicata, facendo leva su soluzioni digitali ad alto valore aggiunto e ad accordi con operatori leader di mercato", ha spiegato Giuseppe Castagna, amministratore delegato di Banco Bpm. "Come annunciato nel nostro piano strategico, la partnership strategica con Teamsystem, ulteriormente rafforzata con l’ingresso della banca nel capitale sociale di Teamsystem Financial Value Chain, ci permetterà di rafforzare il nostro ruolo a supporto delle pmi attraverso lo sviluppo di soluzioni integrate distintive e particolarmente competitive che ci consentiranno di semplificare l’operatività a tutta la base di clientela dei due gruppi e al mercato”.

Federico Leproux, ceo di Teamsystem, ha sottolineato che "il percorso avviato con Banco Bpm è un ulteriore tassello della nostra strategia che ha tra le linee-guida prioritarie il supporto alla competitività a imprese e professionisti lungo il percorso di digitalizzazione della loro catena del valore, anche alla luce dell’attuale emergenza sanitaria".