Coronavirus: proposta Lega, incentivi per vacanze in Italia

Roma, 5 apr. (Adnkronos) - "Abbiamo presentato un emendamento al Cura Italia che consenta a tutti di poter usufruire di un voucher di 250 euro a testa per chiunque prenoti la prossima vacanza in Italia. Non importa se mare, montagna, terme o enogastronomia: per due anni, sarà possibile sfruttare una significativa riduzione nel budget che gli italiani destineranno alle proprie vacanze e contribuire al rilancio del settore della nostra economia che più di tutti ha patito la crisi economica scaturita dalla diffusione del Coronavirus". Così i membri del Dipartimento Turismo della Lega Salvini Premier

"Con buonsenso, la Lega lancia un robusto provvedimento diretto e pratico in grado di aiutare le imprese del turismo italiane e le nostre stesse famiglie. Non c'è tempo da perdere: se il comparto turismo non riparte con decisione, sarà l'intero Paese a pagare un conto già salatissimo", aggiungono.