Coronavirus: Le Maire, 'servirà piano di rilancio nazionale e europeo'

Roma, 5 apr. (Adnkronos) - Al termine della crisi sanitaria "sarà necessario un piano di rilancio a livello nazionale ed europeo per far ripartire la macchina produttiva il più rapidamente possibile. Non si rilancia un'economia aumentando le tasse. Si rilancia investendo e sostenendo i settori colpiti". Ad affermarlo, in un'intervista al 'Jdd', è il ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire.