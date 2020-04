Coronavirus: Di Maio, patrimoniale? Stato deve dare risposta non tasche cittadini

Roma, 5 apr. (Adnkronos) - Patrimoniale per fronteggiare l'emergenza economica causata dal Covid-19? "Se noi vogliamo guadagnarci la fiducia dei cittadini, non dobbiamo far si che sia il cittadino a dare una risposta, ma dare la risposta. Fare una patrimoniale significherebbe dire ai cittadini: 'dammi i soldi che hai in tasca'. Stiamo portando avanti una trattativa durissima con l'Ue non per tassarlo ma per aiutarlo". Lo chiarisce il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, ospite a Non è l'arena su La7.