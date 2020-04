Coronavirus: Di Maio, 'no accordi a ribasso in Ue, spenderemo tutto ciò che serve'

Roma, 5 apr. (Adnkronos) - "Sono giorni cruciali, in Europa ci aspettiamo il miglior accordo possibile per aiutare gli italiani. Lo abbiamo detto chiaramente: noi spenderemo tutti i soldi che servono, non esistono limiti in un momento di crisi inedito, in cui dobbiamo affrontare non solo le crisi sanitarie ma anche economiche. Noi non ci stiamo per accordi a ribasso, bisogna dirlo chiaramente". Così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, in diretta su 'Non è l'Arena', su La7.

"Noi non stiamo facendo il gioco di chi ci vuole farci fuori da quel tavolo" negoziale, chiarisce Di Maio, "non esiste una Ue senza Italia. Bisogna capire a livello Ue due cose: uno, se cade uno, cadono tutti; due, non vogliamo che altri paesi Ue paghino il debito italiano, abbiamo sempre onorato i nostri impegni", ma "chiediamo di condividere i rischi per condividere il futuro".