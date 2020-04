Coronavirus: Crimi, 'domani in Cdm ossigeno a Pmi, insieme ne usciremo'

Roma, 5 apr. (Adnkronos) - "Ho sempre detto che in questa emergenza non lasceremo nessuno indietro. Ogni giorno siamo impegnati ad aiutare famiglie, lavoratori, imprese e tutti i cittadini con misure concrete. Con l'ampliamento di 7 miliardi di euro del Fondo di Garanzia per le Pmi e la possibilità di generare fino a 100 miliardi di liquidità, con prestiti garantiti al 100% dallo Stato, per le aziende con meno di 500 dipendenti, diamo ossigeno alle nostre piccole e medie imprese, vero motore dell'economia italiana". Lo scrive su Facebook il capo politico del M5S Vito Crimi.

"Ringrazio il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli - prosegue Crimi - e quanti hanno reso possibile questa importante misura, che sarà approvata domani in Consiglio dei ministri. Non ci fermiamo. Insieme andiamo avanti, insieme ne usciamo".