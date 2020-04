Coronavirus: Conte a cittadini, 'rispettate regole per uscirne prima'

Roma, 5 apr. (Adnkronos) - "Il messaggio più importante da dare ai nostri cittadini è: 'state a casa il più possibile'. E se c'è la necessità di uscire, per lavoro o per fare la spesa, rispettate le regole di sicurezza. Stiamo chiedendo alla nostra gente un grande sacrificio, ne sono consapevole, ma questa è l'unica strada per batteria la pandemia insieme. Più rispetteremo le regole, più presto usciremo dall'emergenza". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, in un'intervista all'emittente televisiva statunitense Nbc, rispondendo al conduttore che gli chiede un consiglio anche per i cittadini statunitensi.