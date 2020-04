Coronavirus: al via cabina regia D'Incà-opposizioni

Roma, 5 apr. (Adnkronos) - E' iniziata la cabina di regia tra il governo e le opposizioni sugli emendamenti al dl Cura Italia e sulle misure economiche per fronteggiare l'emergenza Covid-19. Per il governo presenti, oltre al ministro Federico D'Incà che presiede la riunione, i viceministri all'Economia Antonio Misiani e Laura Castelli, i sottosegretari Simona Malpezzi e Gianluca Castaldi. Per le forze di opposizione presenti i capigruppo e i responsabili economici.