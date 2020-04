Coronavirus: Salvini, 'Brescia chiede tassa sulla morte, si usino dividendi A2A'

Roma, 4 apr. (Adnkronos) - "Mentre i sindaci della Lega distribuiscono mascherine e stoppano le imposte comunali, il Comune di Brescia conferma una 'tassa sulla morte', pretendendo 142 euro per il trasporto delle bare. Caro sindaco, sarebbe meglio lavorare tutti insieme per aiutare le famiglie bresciane. La Lega propone inoltre di usare i dividendi di A2A (circa 60 milioni) per abbattere il costo delle bollette del 50%. Per una volta, non ce lo chiede l’Europa ma lo chiede Brescia”. Lo afferma il segretario della Lega Matteo Salvini.