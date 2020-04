Coronavirus: Renzi, 'lunedì arriva decreto liquidità'

Roma, (Adnkronos) - "Da quello che ci risulta il governo dovrebbe approvare il decreto liquidità entro lunedì". Lo ha affermato Matteo Renzi durante una diretta Facebook, ribadendo la necessità di inserire nel provvedimento una misura che preveda per le piccole e medie imprese un credito pari "al 25 per cento del fatturato dello scorso anno" garantito dallo Stato. "Una misura che può fare la differenza, nei prossimi due giorni ci giochiamo i prossimi due anni, non costringiamo le partite Iva a fare il click day", ha aggiunto il leader di Italia viva.