Coronavirus: Meloni, 'da Von der Leyen non aspettiamo solo belle parole'

Roma, 4 apr. (Adnkronos) - "Lunga lettera della presidente Von der Leyen che scrive ad 'Avvenire' per promettere un piano Marshall per l'Europa attraverso un nuovo e forte bilancio comunitario. Speriamo che, differentemente da quanto accaduto nelle ultime settimane, quelle della presidente della Commissione non siano solo belle parole per imbonire una opinione pubblica basita dall'assenza e dall'egoismo di certa Europa". Lo scrive su Facebook Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia.

"Perché l'Italia e le altre Nazioni che lottano contro questo mostro senza volto chiamato coronavirus -aggiunge- hanno bisogno di fatti concreti. Non ne abbiamo visti finora. Persino 'Sure', lo strumento che si vorrebbe attuare per pagare la cassa integrazione negli Stati colpiti a un primo sguardo sembrerebbe l'ennesimo bluff a danno degli Stati più in difficoltà. Decisamente fin qui non ci siamo, cara presidente von der Leyen. Servirà un impegno concreto, sincero e leale per impedire che l'Unione europea sia un'altra vittima del coronavirus".