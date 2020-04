Coronavirus: Marcucci, 'subito cabina regia per ripresa'

Roma, 4 apr. (Adnkronos) - "Il prossimo decreto sulla liquidità delle imprese va nella giusta direzione, bisogna evitare di arrivare impreparati alla fase due, ovvero a quella della parziale ripresa. Per questo serve che il governo istituisca in tempi rapidi una cabina di regia, con scienziati, amministratori e categorie”. Lo afferma il capogruppo Pd a Palazzo Madama Andrea Marcucci.

“Dobbiamo continuare a tenere alta l’attenzione -aggiunge l'esponente Dem- ma occorre usare i dati e l'esperienza di queste settimane per pensare alla graduale riapertura in sicurezza del Paese. Il momento per insediare la cabina di regia è arrivato: bisogna coinvolgere tutti per avere un piano ragionato di cosa riaprire e come. Il governo si faccia subito promotore di questa iniziativa, fondamentale per evitare soluzioni di fretta, non condivise”.