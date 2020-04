Coronavirus: Gozi, 'bene sì Gentiloni a bond comuni'

Roma, 4 apr. (Adnkronos) - "Finalmente! Coraggio Paolo Gentiloni, questa è la via! E su questa via la Commissione europea avrà il pieno sostegno da parte di Renaissance". Lo scrive su Twitter Sandro Gozi, europarlamentare di Renew Europe, commentando le parole del commissario europeo per l'Economia, Paolo Gentiloni, che in un'intervista la quotidiano tedesco Die Welt ha sostenuto l'esigenza dell'emissione di bond comuni da parte dell'Ue per affrontare l'emergenza coronavirus.