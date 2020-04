Coronavirus: Bellanova, 'regolarizzare migranti che lavorano in nero nei campi'

Roma, 4 apr. (Adnkronos) - "Dobbiamo accelerare il decreto flussi, dove ci sono 18mila persone che possono lavorare in modo regolare, che saranno gestite dalle associazioni degli imprenditori agricoli. Credo che dobbiamo avere il coraggio e il realismo di affrontare un tema che è di grande interesse dal punto di vista umanitario ma anche sanitario. noi abbiamo ghetti dove sta montando la rabbia perché c'è fame e disperazione. Abbiamo bisogno di loro, sono persone che hanno lavorato per anni in nero e ora dobbiamo farci carico di farle lavorare nella regolarità perché o c'è lo stato o la criminalità. E noi la criminalità dobbiamo sconfiggerla anche attraverso la regolarizzazione di persone che aiutano le nostre imprese al alimentare correttamente la filiera alimentare". A ribadirlo al Giornale Radio Rai è la ministra delle Politiche agricole, Teresa Bellanova.