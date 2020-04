Palermo: fiamme distruggono supermarket a Balestrate, indagini

Palermo, 3 apr. (Adnkronos) - Paura a Balestrate, nel Palermitano, per un incendio divampato all’alba. Quattro squadre dei vigili del fuoco sono state impegnate a domare le fiamme che hanno gravemente danneggiato un supermercato. Il rogo ha distrutto anche tre auto, ma non si registrano feriti. Indagini in corso per accertare la natura dell’incendio.